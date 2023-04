Schwimmen 24. Stadtmeisterschaft steigt jetzt wieder im Neanderbad

Die Freude bei den Erkrather Schwimmvereinen ist groß: Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie können die DLRG, der TSV Hochdahl und der TuS Erkrath wieder im gewohnten Rahmen die Stadtmeisterschaften durchführen. Die 24. Auflage der Titelkämpfe steigt am Samstag, 22. April, im Neanderbad an der Hochdahler Straße 145. Teilnahmeberechtigt sind alle Erkrather Bürger sowie Mitglieder von Erkrather Vereinen und Initiativen. Einlass ist ab 14 Uhr. Die Wettkämpfe für Einzelschwimmer und Staffeln in den Disziplinen Freistil und Brust beginnen um 15 Uhr, das Ende ist gegen 19 Uhr geplant. Die Organisatoren führen die Siegerehrungen in Etappen durch. Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde. Auch in diesem Jahr gibt es übrigens wieder Schülerstaffeln auf den 25‑ und 50-Meter-Strecken sowie eine Generationenstaffel.