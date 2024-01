Ehrung für erfolgreiche Karateka Ishaq und Loukman El Karrouch tragen sich ins Goldene Buch ein

Nach dem Erfolg bei der Deutschen Karate-Meisterschaft der Jugend und Junioren im November des vergangenen Jahres in Kaiserslautern und dem Gewinn der Goldmedaille in der U16-Altersklasse beim internationalen Karate-Turnier „Rhein Shiai“ auf dem Nürburgring empfing jetzt Erkraths Bürgermeister Christoph Schultz die Brüder Loukman und Ishaq El Karrouch im Rathaus. In Anerkennung ihrer herausragenden sportlichen Leistungen durften sich die beiden Karateka des TuS Erkrath in das Goldene Buch der Stadt eintragen.