Fußball-Kreisliga A Erfolgsserie der SpVg. Hilden 05/06 endet gegen Hösel

SpVg. Hilden 05/06 – SV Hösel 0:3 (0:0). Nach dem Seitenwechsel machte der Tabellenzweite deutlich, Spitzenreiter SG Benrath-Hassels bis zuletzt auf den Fersen bleiben zu wollen. Bereits zu Beginn (2.) musste sich Hildens Keeper Maikel Schleiden gegen Leonard Prusa auszeichnen. In der Folge vermieden beide Mannschaften ein größeres Risiko, versuchten kontrolliert nach vorne zu spielen. Etwas engagierter die Gäste, die durch Dario Mirosljevic (20.), dem an Schleiden scheiternden Niklas Oldörp (22.) und Kapitän Finn Schröder (27.) weitere Gelegenheiten vergaben. Auf der Gegenseite bereitete Hicham Bajut die im Ansatz beste 05/06-Chance vor (17.), doch Taoufik Baouch drosch das Spielgerät mit vollem Risiko in die „zweite Etage“.