Fußball : Elfmeterschießen: FC Mettmann 08 bejubelt Aufstieg

METTMANN Erstmals in seiner recht jungen Vereinsgeschichte gehört der FC Mettmann 08 der Kreisliga A Wuppertal an. Nach einem an Spannung und Dramatik kaum zu überbietenden Relegationsspiel um den Aufstieg setzte sich das Team von Steffen Röck nach torlosen 90 Minuten und ebenfalls torloser Verlängerung im Elfmeterschießen mit 6:5 gegen den SV Union Velbert II durch.

„Mann des Tages“ war der überragende FCM-Keeper Jonas Janssen, der das Elfmeterschießen eröffnete und vor rund 500 Zuschauern nervenstark den ersten Strafstoß verwandelte. Beide Mannschaften verwandelten die Bälle bis zum 5:5 traumhaft sicher. Dann brachte Andre Bauer seinen Elfer zum 6:5 für die Mettmanner im Netz unter. Als anschließend Jonas Janssen den Elfmeter des Velberter Schützen souverän meisterte, waren die FCM-Spieler, Trainer und Betreuer sowie die vielen Mettmanner Fans auf dem neutralen Sportplatz in Sonnborn nicht mehr zu halten und sangen gemeinsam: „Nie mehr Kreisliga B“. FCM-Chefcoach Steffen Röck schnappte nach Luft und stammelte vor Freude: „Ich bin stolz auf diese Mannschaft, die alles getan hat, um aufzusteigen und sich heute nach einer überzeugenden Vorstellung für eine tolle Saison belohnt hat. Jetzt wird gefeiert bis zum Abwinken.“

(K.M.)