Fitnesstraining zu Hause : Einfache Übungen halten im Gleichgewicht

Kreis Diplomsportwissenschaftler Björn Opgenoorth erklärt, wie man trotz geschlossener Fitness-Studios und Sportanlagen fit bleibt.

Sport ist wichtig in allen Lebenslagen, erst recht in der Corona-Krise. Die Erkenntnis: Wir können auch zu Hause etwas für unsere Fitness tun. Warum es gut ist, sich zu bewegen und welche Übungen in den eigenen vier Wänden möglich sind, erläutert Björn Opgenoorth – der Diplomsportwissenschaftler berät unter anderem die Oberliga-Fußballer des VfB 03 Hilden.