Golf: Ein guter Abschlag ist eine Frage der Haltung

Mettmann Pünktlich zum Saisonstart bietet der GC Mettmann Schnuppergolfen an. Laien können für zwei Stunden unter professioneller Anleitung ihre ersten Bälle auf der vereinseigenen Übungsanlage schlagen.

Ziemlich selbstbewusst und aufrecht steht Markus Lehmann auf der Driving-Range, dem clubeigenen Übungsplatz der Golfer aus Mettmann. Vor ihm eine kleine Pyramide aus weißen Golfbällen. Einen legt er sich mit dem geliehenen Golfschläger zurecht und schaut dann links von sich hoch, über die mehrere hundert Meter lange grüne Wiese vor ihm. Kleine Fähnchen markieren die Distanz. Er atmet ein, fixiert den Ball, holt mit dem Schläger aus und befördert die kleine weiße Kunststoffkugel mit einem eleganten Körperschwung weit übers Feld. Ein ordentlicher Pitch mit viel Schwung und einer weiten Flugbahn ist dem Schnuppergolf-Teilnehmer gelungen. "Das macht er aber nicht zum ersten Mal", bemerkt Clubmitglied Ute Andermann, die den Neuen beim Schnuppertraining zuschaut. Der 38-Jährige schmunzelt und gibt zu: "Zu meiner Studienzeit habe ich mal Golf gespielt, aber das ist schon etwas her." Doch Golfen, sagt Andermann dann, sei wie Fahrradfahren: "Das verlernt man nicht."

Spontan war der Wülfrather mit seiner Frau Jennifer zum Schnuppergolfen gekommen. Und nach den ersten Schlägen ist klar: "Es macht immer noch Spaß und ich könnte mir durchaus vorstellen, das wieder aufzunehmen." Bei seiner Frau Jennifer Lehmann klappt es zwar noch nicht ganz so gut, wie bei ihm, Freude daran hat die 37-Jährige trotzdem, erzählt sie: "Wir sind totale Outdoor-Fans und sind, wann immer es geht, draußen zum Sport mit unseren Hunden. Das ist super, um nach einem stressigen Tag den Kopf frei zu kriegen." Da würde auch Golf als Ausgleich ziemlich gut reinpassen, findet die Wülfratherin.

Zum nächsten kostenlosen Schnuppergolfen lädt der Club am Sonntag, 13. Mai (Muttertag) von 12 bis 14 Uhr ein. Auf der Homepage des Vereins können sich Interessierte anmelden, auch für die restlichen Termine der Saison, die jeweils am zweiten Sonntag im Monat geplant sind. Um ausreichend viele Trainer zur Verfügung zu stellen, bittet der Golfclub Mettmann Interessierte, sich mindestens zwei Tage vorher anzumelden.

Schnuppergolfen am Muttertag

Dass Golf alles andere als ein Seniorensport ist, betonen nicht nur Club- und Vorstandsmitglied Ute Andermann und die Trainer von Timo Wieks Golfschule "Dynamic Golf Academy" auf dem Platz in Oberschwarzbach, das zeigt sich auch an den Interessenten des Schnupperangebots: Die Altersstruktur ist bunt gemischt, Männlein und Weiblein sind gleichermaßen vertreten, und alle erfahren recht zügig, nach den ersten Schlägen, ein Erfolgserlebnis. Neulinge fürs Golfen zu begeistern sei daher gar nicht so schwer, sagt Trainerin Christine Germershaus. Die 22-Jährige gehört seit Februar zu Wieks Trainerstab. Viel schwieriger sei es eher, die Menschen von ihren Vorurteilen zu befreien und auf den Golfplatz zu führen, sagt Andermann. Dabei reicht es eigentlich nur, sich mal über das Gelände führen zu lassen.