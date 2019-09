Tischtennis : Ein Chinese verstärkt ME-Sport

METTMANN Die Mettmanner wollen diesmal den Verbleib in der NRW-Liga früher klar machen.

Mit zwei Siegen und einer Niederlage startete das Tischtennis-Team von ME-Sport in die NRW-Liga. Nachdem sie in der vergangenen Saison den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag sicherten, wollen die Mettmanner diesmal die Partien etwas entspannter bestreiten. „Wir haben uns gut verstärkt und immerhin drei Neuzugänge verpflichtet“, blickt Thomas Nolte, Tischtennis-Abteilungsleiter und 2. Vorsitzender von ME-Sport, zuversichtlich auf den weiteren Saisonverlauf. Vom NRW-Ligisten TV Delbrück kam John Lee, er ist fürs untere Paarkreuz eingeplant. Vom Verbandsligisten ASV Wuppertal wechselte Edgar Höhn nach Mettmann. „Er möchte sich der neuen Herausforderung in der höheren Spielklasse stellen und hat schon bewiesen, dass er die Qualität für die NRW-Liga besitzt“, berichtet Nolte, der sich aber vor allem über die Verpflichtung des Chinesen Hongyu Cheng freut. „Er kann hoffentlich om oberen Paarkreuz wesentlich zum Klassenerhalt beitragen“, sagt der Abteilungsleiter.