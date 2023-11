Ehrung durch den Sportverband Haaner Sportler bieten tolle Leistungen

Die Straffung steigerte sichtlich den Reiz der Veranstaltung. Dazu trugen aber auch die zwischenzeitlichen Vorstellungen der HTB-Karateka und der HTV-Cheerleader bei. Und eine besondere Einlage von Bettina Warnecke. Die Haaner Bürgermeisterin überreichte nicht nur die Urkunden an die Sportler, sondern meisterte bei der Ehrung erfolgreicher Hockey-Spieler auch die Herausforderung, den Ball möglichst lange auf dem Hockeyschläger zu balancieren und tippen zu lassen. „Wir wussten, dass die Bürgermeisterin in ihrer Jugend selbst Hockey gespielt hat und sie hat gerne mitgemacht“, verriet Teich. Dazu organisierte der Vorstand des Sportverbandes in diesem Jahr auch eine Tombola und für Hungrige gab es einen Hotdog „auf die Hand“. In diesem Zusammenhang dankte Gunhild Teich der Haaner Felsenquelle für das Catering, der Sparkasse Haan für die finanzielle Unterstützung und nicht zuletzt den Sponsoren der Tombola.