Handball : TB Wülfrath verliert beim Spitzenreiter SG Mainz-Bretzenheim

Friederike Büngeler will gegen Köln wieder voran gehen. Foto: Achim Blazy (abz)

Am Dienstag empfängt der TBW den Tabellennachbarn 1. FC Köln – und macht mit einem Sieg einen großen Schritt zum Verbleib in der Dritten Liga.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

SG Mainz-Bretzenheim – TB Wülfrath (Frauen) 30:19 (12:9). In der ersten Halbzeit lieferten die TBW-Handballerinnen in der Dritten Liga beim Spitzenreiter der Staffel D eine bravouröse Vorstellung. Zwar gingen die Gastgeberinnen mit 1:0 (2.) und 3:1 (8.) in Führung, doch dann kamen die Wülfratherinnen allmählich auf Touren. „Es ist alles aufgegangen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir haben mutig und frech, mit Verantwortung und Druck nach vorne gespielt. Gut 20 Minuten haben die Mainzerinnen ungläubig geschaut“, freute sich Trainer Michael Cisik über den Auftritt der TBW-Mannschaft in dieser Phase.

Lena Feldstedt glich zum 3:3 (10.) und 5:5 (14.) aus und markierte dann auch im Alleingang mit den Toren zum 7:5 die erste Führung ihrer Mannschaft in der Partie. Beim 8:7 (20.) durch Kristin Meyer lagen die Gäste letztmalig vorne, dann schaffte Jule Kürten per Siebenmeter noch den Ausgleich zum 9:9 (26.). Danach zog der Tabellenführer bis zur Pause auf 12:9 davon.

Gleich nach dem Wiederanpfiff erlebte das Cisik-Team einen folgenschweren Einbruch. Zwar verkürzte zunächst Kirsten Buiting auf 10:12, doch in den nächsten zehn Minuten sorgten die Mainzerinnen mit einem 6:0-Lauf zum 18:10 (41.) für klare Verhältnisse. „Nach der Pause haben wir es dem Gegner zu einfach gemacht. Mainz hat aber auch alle Positionen gut besetzt – da beißt man sich irgendwann die Zähne aus“, stellte Cisik fest und ergänzte: „Es muss schon alles passen, wenn man da mithalten will.“ Für das Wülfrather Team war am Sonntag jedoch nicht mehr drin.

TB Wülfrath: Klanz, Giebisch – Sippli, Buiting (1), Kürten (4/2), Tanzhaus (3), Meyer (1), Büngeler, Buschhaus, Karbowski, Djokovic (2), Stausberg (3), Feldstedt (5).

TB Wülfrath – 1. FC Köln 01/07 (Frauen). Schon am Dienstag geht es für die TBW-Handballerinnen weiter. Der aktuelle Tabellensechste erwartet den Fünften zum Nachholspiel in der MTC-Halle. Anpfiff der Begegnung ist um 20.15 Uhr. Mit einem Sieg können die Wülfratherinnen den Verbleib in der Dritten Liga in trockene Tücher bringen. Allerdings ist das auch der Plan der Kölnerinnen, die am Samstag bei der HSG Rodgau Nieder-Roden knapp mit 22:21 gewannen und sich durch den Erfolg in der Tabelle am TBW vorbeischoben.

Doch der Gastgeber ist top-motiviert. „Wir haben uns in Köln ganz schlecht verkauft und deshalb noch eine Rechnung offen“, spielt Michael Cisik auf die 20:24-Niederlage in der Hinrunde an. Diesmal setzt der TBW-Coach auf eine konzentrierte Vorstellung seiner Mannschaft, die mit der gemeinsamen Fahrt nach Mainz auch eine Art Teambuilding betrieb und beim Spitzenreiter auch spielerisch wichtige Akzente setzte.