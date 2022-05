Handball, Dritte Liga : TB Wülfrath verliert beim Schlusslicht

Guter Rat ist teuer: Jörg Büngeler, der in der nächsten Saison als Chefcoach das Frauen-Team betreut, registrierte konsterniert die nächste Niederlage des TBW. RP-Foto: Achim Blazy Foto: Achim Blazy (abz)

In der entscheidenden Saisonphase bekommen die TBW-Handballerinnen offenbar Angst vor der eigenen Courage. Nach guten Auftritten in der Vorrunde kassieren sie nun in der Abstiegsrunde der Dritten Liga die zweite Niederlage.