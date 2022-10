Frauen-Handball – Dritte Liga : TB Wülfrath verkauft sich teuer

Jule Kürten überwand die Kölner Torfrau letztlich sechs Mal. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Drittliga-Handballerinnen können Spitzenreiter 1. FC Köln zumindest in der ersten Halbzeit gewaltig ärgern. Am Ende fehlt die Kraft, um in eigener Halle tatsächlich für eine faustdicke Überraschung zu sorgen.