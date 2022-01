Handball : TBW startet Mission Klassenerhalt

Simone Fränken fällt vorerst verletzt aus. Im Sommer verabschiedet sich die Kreisläuferin ganz vom TBW. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Der im Sommer scheidende Chefcoach Michael Cisik will mit den Wülfrather Handballerinnen die Dritte Liga halten. In zwei Wochen geht es mit der Rückrunde weiter. Bereits die ersten Begegnungen in 2022 sind richtungsweisend.

In der vergangenen Woche stiegen die Handballerinnen des TB Wülfrath nach einer dreiwöchigen Pause wieder ins Training ein. Eine Auszeit vom Mannschaftssport, die allen Beteiligten gut tat – körperlich und mental. Die Drittliga-Handballerinnen hielten sich in der Weihnachtszeit individuell fit, konnten deshalb in den ersten Übungseinheiten schon wieder in die Vollen gehen. Und auch die Stimmung ist gut. „Es läuft“, sagt Michael Cisik gut gelaunt und stellt fest: „Wir sind dabei, uns auf die Fortsetzung der Rückrunde vorzubereiten. Wir packen jetzt die Spiele an, die wichtig sind.“ Beim Chefcoach ist nichts mehr zu spüren von der Verstimmung, dass der TBW ihm ein finanziell inakzeptables Angebot für eine Vertragsverlängerung machte und damit die Trennung forcierte.

Andre Döpper führte wirtschaftliche Gründe für die Entscheidung an. Der Leiter der Handball-Abteilung erläuterte: „Es gab keine sportlichen Gründe. Wir sind mit der Arbeit sehr zufrieden, das Team hat eine tolle Entwicklung gemacht. Durch Corona fehlen uns jedoch Einnahmen. Wir haben keine Unterstützung durch die Regierung und den Landessportbund und die Dritte Liga ist nicht günstig.“ Einen Plan B habe er bereits, erklärte Döpper seinerzeit. Derweil sagte Co-Trainer Jörg Büngeler damals auf Nachfrage: „Für mich ist das auch eine Überraschung. Ich wusste, dass es Diskussionen mit dem Vorstand gab, aber nicht, dass es so enden könnte.“ Inzwischen ergab sich, dass Büngeler zentraler Bestandteil des Plan B ist, denn auf seiner Homepage verkündete der Verein nun, dass der bisherige Co-Trainer in der neuen Spielzeit als Chefcoach arbeitet, egal ob in der Dritten Liga oder der Regionalliga. Zudem heißt es: „Der Verein befindet sich in Gesprächen für die offenen Positionen des Co- und Torwart-Trainers.“

Büngelers Beförderung nimmt Cisik gelassen. „Das ist ein sehr guter Mann, der gut in den Verein und das Team hinein passt“, lobt er seinen Trainerkollegen und betont zugleich: „Ich mache gute Arbeit bis zum Schluss, da wird man mir nichts vorwerfen können.“ Das gilt auch für die Personalplanung hinsichtlich der neuen Saison, an der das Duo schon länger arbeitet. „Die Gespräche laufen parallel. Wir waren auch schon an einer Torhüterin dran“, berichtet der Chefcoach. Denn am Ende der Saison tut sich zwischen den Pfosten eine Lücke auf, da Johanna Giebisch ihre Karriere im TBW-Team beendet. „Sie ist beruflich stark angespannt“, nennt Cisik den Grund. Die in den vergangenen Wochen mit starken Leistungen auftrumpfende Torfrau Lisa Klanz bleibt dem Verein erhalten, braucht jetzt aber neue Unterstützung.

Ein Schlag ins Kontor ist auch der bereits feststehende Abschied von Simone Fränken. Die Kreisläuferin kam 2017 von St. Tönis zum TB Wülfrath, zog aber inzwischen in den Kreis Heinsberg – dort wuchs die nunmehr 29-Jährige auf. „Für sie ist der zeitliche Aufwand einfach zu groß“, stellt Cisik fest. Schon jetzt müssen die TBW-Handballerinnen ohne die kampfstarke Fränken auskommen, die sich in der letzten Drittliga-Partie in 2022 beim TSV Bayer Leverkusen II an der Schulter verletzte. Sogar eine Operation stand im Raum, doch jetzt soll eine zweimonatige Pause Besserung bringen. Fünf Wochen fällt Fränken damit noch aus. „Für uns ist das eine schwierige Situation, weil sie in der Abwehr und im Angriff ackert. Es fällt uns daher sehr schwer, auf sie zu verzichten“, sagt Cisik.

Wenigstens ist der Rest der Truppe gut in Form. „Wir werden jetzt die letzten Spiele so angehen, dass wir die Klasse halten“, kündigt Cisik an. Dabei geht es in den nächsten Wochen Schlag auf Schlag. Gleich das nächste Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 II hat richtungsweisenden Charakter. Im Hinspiel erreichten die Wülfratherinnen ein 21:21-Unentschieden, folglich rechnet sich Cisik gute Siegchancen aus: „Wenn alle weiter mitziehen, ist etwas möglich.“ Danach geht es zur HSG Gedern-Nidda, die der TBW vor eigenem Publikum deutlich mit 26:21 bezwang. Es folgt die schwere, aber nicht unlösbare Aufgabe gegen den 1. FC Köln und dann die Begegnung beim Vorletzten HSG Kleenheim-Langgöns.

Ab sofort trainieren die Wülfratherinnen deshalb wieder dreimal die Woche. „Wir halten die Intensität hoch, damit die Mannschaft gut vorbereitet ist“, erklärt Michael Cisik, der zum Re-Start auf einen gut besetzten Kader baut. Nicht mit von der Partie ist neben Simone Fränken allerdings Jule Kürten, die mit Erstspielrecht für den Zweitligisten TV Beyeröhde aufläuft. Xhana Djokovic befindert sich nach einer Schulterverletzung noch im Aufbautraining.