Handball : TB Wülfrath punktet überraschend gegen Eddersheim

Jetzt muss TBW-Kreisläuferin Melina Otte wegen Corona passen. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Wülfrather Drittliga-Handballerinnen gewinnen das Heimspiel gegen die TSG Eddersheim, da der Tabellenzweite wegen einer Corona-Welle im Team nicht antreten kann. Am Sonntag wartet nun Spitzenreiter SG Mainz-Bretzenheim.

TB Wülfrath – TSG 1988 Eddersheim (Frauen); SG Mainz-Bretzenheim – TB Wülfrath (Frauen). Die TBW-Handballerinnen erleben in diesen Wochen eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Grund sind die wechselhaften Leistungen, die nicht nur auf verletzungsbedingte Ausfälle, sondern auch auf die Corona-Welle in den eigenen Reihen zurückgehen. „Uns hat Corona zwei bis drei Monate zu spät erwischt, deshalb geht uns ausgerechnet jetzt in der entscheidenden Phase die Luft aus“, erklärt Michael Cisik. Der TBW-Trainer fügt hinzu: „Es ist eine Katastrophe, wie gebeutelt wir durch Corona sind. Wir nehmen es echt schon mit Galgenhumor – nur drei Spielerinnen hatten noch kein Corona.“ Um so beachtlicher war es, dass sich die Wülfratherinnen am Doppelspieltag des vergangenen Wochenendes nach der bitteren Niederlage am Samstag beim Schlusslicht HSG Lumdatal nur einen Tag später eindrucksvoll mit einem hart erkämpften Sieg über den ebenfalls abstiegsgefährdeten 1. FSV Mainz 05 II zurückmeldeten.

Auch an diesem Wochenende sollte aufgrund der vielen coronabedingten Absagen von Drittliga-Begegnungen ein Doppelspieltag über die Bühne gehen – mit für die TBW-Handballerinnen undankbaren Aufgaben gegen das Spitzenduo. Doch die für Samstag angesetzte Heimpartie gegen die TSG Eddersheim sagte der Tabellenzweite am Freitagmorgen ab. Und zwar definitiv, denn Teammanager Heiko Pringel zählte fünf bestätigte Corona-Erkrankungen sowie zwei Verdachtsfälle mit starken Symptomen, dazu noch zwei verletzungsbedingte Ausfälle. Aufgrund der Quarantänebestimmungen sowie dem engen zeitlichen Rahmen, den der DHB für die Beendigung der Gruppenphase setzt, sehen die TSG-Verantwortlichen zudem keine Möglichkeit, die Begegnung noch fristgerecht nachzuholen. Deshalb gehen die beiden Punkte kampflos an den TB Wülfrath, dessen Polster auf den ersen Abstiegsplatz, den aktuell der 1. FSV Mainz 05 II einnimmt, auf vier Zähler anwächst.

Für die Mannschaft von Michael Cisik mag das einer göttlichen Fügung gleichkommen im Kampf um den Klassenerhalt und gegen Corona. Denn so spart sie nicht nur wichtige Kräfte, sondern schöpft auch neuen Mut im Endspurt der Gruppenphase. Für Eddersheim hingegen fällt die Niederlage am grünen Tisch nicht weiter ins Gewicht, denn die TSG kann den Rückstand auf Spitzenreiter Mainz-Bretzenheim nicht mehr wettmachen. Und im letzten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf zementierte die Mannschaft von Tobias Fischer mit dem 32:25-Sieg über Fortuna Düsseldorf den zweiten Tabellenplatz, schaffte damit sportlich die Qualifikation für die Relegation zur Zweiten Bundesliga, für die der Verein jedoch nicht meldete.