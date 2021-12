Handball : TB Wülfrath plant zweiten Sieg über Bayer Leverkusen II

TSV Bayer Leverkusen – TB Wülfrath (Frauen). Die Stimmung im Lager des TB Wülfrath ist nach dem überraschenden Punktgewinn beim Tabellenzweiten Eddersheim prächtig. Nun wollen die TBW-Handballerinnen im ersten Spiel der Rückrunde in der Staffel D der Dritten Liga den nächsten Sieg landen.

Nun ist die Wülfrather Mannschaft also auf fremdem Parkett gefordert. Co-Trainer Jörg Büngeler warnt: „Wir haben Leverkusen zwar im Hinspiel bezwungen und aktuell liegen wir nur einen Punkt auseinander, aber Favorit ist der Gastgeber.“ Denn Büngeler rechnet damit, dass Bayer-Coach Jörg Hermes Personal aus dem Kader der in der Bundesliga spielenden Leverkusener Erstvertretung bekommt. „Das dient auch der Ausbildung junger Handball-Talente“, hat Büngeler zumindest etwas Verständnis für solch eine Maßnahme.

Auf der anderen Seite will der TBW seine positive Entwicklung fortsetzen und dem TSV zumindest viel Gegenwehr leisten. Im Training bereiteten sich die Wülfratherinnen in Bestbesetzung intensiv vor. Auch Jule Kürten kann am Sonntag (17 Uhr) in Leverkusen auflaufen.