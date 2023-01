Frauen-Handball – Dritte Liga TB Wülfrath plant einen großen Schritt

Fortuna Düsseldorf – TB Wülfrath (Frauen). Aus den letzten vier Begegnungen in der Dritten Liga, Staffel West, holten die TBW-Handballerinnen sieben Punkte. Eine Ausbeute, die die Verantwortlichen entspannter in die Zukunft blicken lässt. Denn mit der gezeigten Leistungssteigerung ist für die Wülfratherinnen der Klassenerhalt in Reichweite gerückt.