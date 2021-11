Handball : Dritte Liga: TB Wülfrath ist der Fortuna klar unterlegen

Die Niederlage kommt nicht unerwartet, doch Trainer Michael Cisik ist mit der Vorstellung seiner Mannschaft unzufrieden, vermisst den notwendigen Biss.

Fortuna Düsseldorf – TB Wülfrath (Frauen) 35:25 (18:11). Für die TBW-Handballerinnen gab es bei der favorisierten Fortuna nichts zu ernten. Nur zehn Minuten hielten sie in der Drittliga-Begegnung mit, dann neigte sich die Waagschale immer mehr zugunsten der Gastgeberinnen, die am Ende einen deutlichen Sieg einfuhren und sich damit auf Rang drei festsetzen. Der TBW hingegen rutschte durch die zweite Niederlage in Folge auf einen Abstiegsplatz ab.

Nach dem Seitenwechsel wuchs der Düsseldorfer Vorsprung weiter an. „Es fehlte der nötige Biss, die Kaltschnäuzigkeit, das Selbstbewusstsein und die letzte Konsequenz“, übte der TBW-Coach deutliche Kritik. Auch die Torfrauen ließ er in seiner ehrlichen Analyse nicht außen vor: „Beide haben diesmal keinen Finger an den Ball bekommen und beide weit unter Form gespielt.“ Alles in allem Zutaten, mit denen die Fortuna locker einen hohen Sieg einfahren konnte. Der Wülfrather Rückstand nahm bereits beim 15:24 (39.) deutliche Formen an.