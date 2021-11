Handball : TB Wülfrath empfängt den Spitzenreiter

Im Heimspiel der Dritten Liga hat die Mannschaft von Michael Cisik am Samstag in der MTC-Halle ganz klar die Außenseiterrolle inne.

Bretzenheim reist als noch verlustpunktfreier Spitzenreiter an. Zuletzt wiesen sie mit 29:24 eben jenen TuS Königsdorf in die Schranken, dem der TBW zuvor im Heimspiel deutlich mit 22:28 unterlag. Doch aus dieser Niederlage zog das Team von Michael Cisik seine Lehren und leistete in Nieder-Roden Wiedergutmachung. „Die Mannschaft war super präsent, aggressiv und beweglich – es hat hervorragend geklappt“, lobte der Trainer später und stellte dann fest: „Die Spielerinnen haben einen Gemeinschaftssinn entwickelt und eine gute Antwort auf die verlorene Partie gegen Königsdorf gegeben. Die Mannschaft hatte an der Niederlage zu knabbern, weil sie weiß, was sie falsch gemacht hat. Der Sieg über Rodgau war wichtig, um jetzt mit einer glänzenden Stimmung in das Spitzenspiel zu gehen.“ Bei aller Freude hält Cisik jedoch den Ball flach. „Wir können selbstbewusst in das Spiel gegen Bretzenheim gehen, nehmen die Außenseiterrolle aber auch an“, erklärt der Chefcoach.