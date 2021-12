Handball : TBW-Coach Michael Cisik hört am Saisonende auf

Engagiert an der Seitenlinie – so kennen und schätzen die TBW-Handballerinnen Trainer Michael Cisik. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Der Chefcoach des Drittligisten TB Wülfrath beendet die Gespräche mit dem Verein über eine Vertragsverlängerung für die neue Spielzeit.

Zwar ging das letzte Meisterschaftsspiel des Jahres mit 28:34 bei der Reserve des TSV Bayer Leverkusen verloren, dennoch verabschiedeten sich die Handballerinnen des TB Wülfrath am Montag mit einem letzten Training in 2021 frohgemut in die Wehnachtspause. Immerhin sicherten sie eine Woche zuvor durch das überraschende Unentschieden beim Tabellenzweiten TSG Eddersheim Rang sechs in der Staffel D der Dritten Liga. Nach einer gut dreiwöchigen Regenerationsphase wollen sie am 5. Januar das Training wieder aufnehmen, um sich auf den Re-Start am 22. Januar mit dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 vorzubereiten.