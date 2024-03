Handball-Oberliga Drei Neue kommen im Sommer zur DJK Unitas Haan

In der Oberliga sind die Unitas-Handballer derzeit das Maß aller Dinge. Denn ihre Aufstiegsambitionen unterstrichen sie am vergangenen Sonntag eindrucksvoll mit dem klaren Sieg über Mettmann-Sport. Durch den Erfolg verschafften sie sich ein Acht-Punkte-Polster auf den bisherigen Tabellenzweiten. Doch auf ihren Lobeeren ausruhen wollen sich die Haaner keineswegs, denn nun übernahm der LTV Wuppertal mit einem 33:28-Erfolg über den TSV Kaldenkirchen die Rolle des hartnäckigen Verfolgers. Gleichwohl beträgt der Vorsprung der Mannschaft von David Horscht auf den neuen Zweiten komfortable sechs Zähler. Am Sonntag, 14. April kommt es in der Halle an der Adlerstraße zum direkten Duell der beiden Kontrahenten.