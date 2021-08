Auch die Traditionsmannschaft von Fortuna kommt : Drei Fußballvereine, ein Ziel: Hochwasseropfern in Erkrath helfen

Im Fußball sportliche Rivalen, jetzt im Kampf für den guten Zweck vereint: Jörg Spanihel (SCU, l.), Holger Johan (SSV, 2.v.l.) und Charif Ben-Lasfar (Rhenania, r.) sowie Yannick van der Heide (2.v.r.) vom Verein „Erkrath hält zusammen“. Foto: Achim Blazy (abz)

Erkrath/Hochdahl/Unterbach SSV Erkrath, SC Unterbach und SC Rhenania Hochdahl laden zum Benefizturnier am 27. August ein. Auch das Traditionsteam von Fortuna Düsseldorf macht mit.

In der Krise halten die Sportler zusammen und vergessen den Wettkampfgedanken – zumindest für einen Augenblick. Denn eigentlich sind die Fußballer von Rhenania Hochdahl, SSV Erkrath und SC Unterbach echte Lokalrivalen, für die Derbys in der Punkterunde das Salz in der Suppe sind. Angesichts der Hochwasserkatastrophe rauften sich die Verantwortlichen aller drei Vereine aber schnell zusammen, um ein Benefizturnier für den Verein „Erkrath hält zusammen“ durchzuführen.

Dabei hatte es dem Vorstand des SSV Erkrath beim Blick auf das überflutete Toni-Turek-Stadion zunächst die Sprache verschlagen. Doch dann schaffte es der SSV mit Hilfe der zum Klub gehörenden Hobbymannschaft Sparta Erkrath, fleißigen Helfern aus den eigenen Reihen, dem TuS Erkrath und dem Lauftreff Alt Erkrath das Stadion recht zügig wieder flott zu bekommen.

Als die eigene Baustelle beseitigt war, kam schnell der Gedanke auf, auch für andere Betroffene etwas zu tun. „Am 23. Juli hatten wir unsere erste Sitzung“, ist Holger Johan, Vorsitzender des SSV Erkrath begeistert, „wie das gefluppt hat und wie wir es sauber in die Gänge gebracht haben“. Damit meint er die Zusammenarbeit mit den Nachbarklubs SC Rhenania Hochdahl und SC Unterbach. Keine vier Wochen nach dem Stark­regen und der Hochwasserflut hat das „Team Erkrath“ das Programm für ein Benefizturnier auf die Beine gestellt, das am Freitag, 27. August, auf der Anlage des SC Rhenania an der Grünstraße steigt. Der Höhepunkt: Ein gemischtes Altherren-Team aller drei Klubs spielt um 18 Uhr gegen die Traditionsmannschaft von Fortuna Düsseldorf an. Danach treten die ersten Herrenmannschaften von SSV, Rhenania und SCU in einem Dreier-Turnier gegeneinander an. Alle Partien gehen über zweimal 20 Minuten – auch mit Blick darauf, dass nur zwei Tage später die Meisterschaftsrunde fortgesetzt wird.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, doch die Organisatoren hoffen, dass viele Zuschauer kommen und das Spendenschwein großzügig füttern. Der komplette Erlös geht an den Verein „Erkrath hält zusammen“. Der entstand in der Corona-Pandemie als tatkräftige Nachbarschaftshilfe, ist inzwischen aber ein eingetragener Verein und versucht aktuell, möglichst unbürokratisch Hochwasseropfern in Erkrath zu helfen.