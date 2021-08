Fußball : Dornaper sind im Pokal gegen Ronsdorf ohne Chance

Der Wuppertaler Fußball-Bezirksligist schaltete eine Runde zuvor überraschend schon den favorisierten Landesligisten 1. FC Wülfrath aus.

TSV Einigkeit Dornap-Düssel – TSV Ronsdorf 0:3 (0:2). Wie zu erwarten war, kam im Viertelfinale des Wuppertaler Kreispokals das Aus für den gastgebenden A-Kreisligisten. Konnten bereits eine Woche zuvor die Landesliga-Fußballer des 1. FC Wülfrath die Hürde beim Wuppertaler Bezirksligisten nicht nehmen, so machten die Ronsdorfer nun auch mit den Dornapern kurzen Prozess und gewannen deutlich mit 3:0.

„Die Ronsdorfer waren in der ersten Halbzeit brutal effektiv, machten aus zwei Torchancen zwei Treffer und ließen in der Defensive nichts zu. Nach dem Seitenwechsel dominierte sie deutlich und zogen verdient ins Halbfinale ein“, erklärte Karl-Heinz Schultz. Der Vorsitzende des TSV Einigkeit Dornap fügte hinzu: „Wir werden die kommenden drei Wochen nutzen, um uns gezielt auf den Saisonstart am 22. August vorzubereiten.“