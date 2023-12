Fußball-Kreisliga A Wuppertal Dornaper geben 3:0-Führung am Ende noch aus der Hand

TSV Einigkeit Dornap – SV Union Velbert 3:4. Die Dornaper erwischten in der Partie der Kreisliga A einen fulminanten Start. Bereits in der dritten Minute brachte Philip Carls die Platzherren durch einen Handelfmeter mit 1:0 in Führung. Im Anschluss überzeugte die Mannscaft von Marc Bläsing mit gutem Pressing. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Tobias Grzelawsky blockierte einen Velberter Pass und Viktor Baudenbacher verwertete die Chance mit einem sehenswerten Lupfer zum 2:0 (17.). Grzelawsky leitete auch das 3:0 (25.) durch Baudenbacher ein.