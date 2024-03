Fußball-Kreisliga A Wuppertal Dornap verliert, FC Mettmann 08 hält den Anschluss

Hellas Wuppertal – TSV Einigkeit Dornap 3:0 (1:0). In einer vorgezogenen Begegnung der Fußball-Kreisliga A Wuppertal kassierten die Dornaper eine klare Niederlage. Allerdings zeichnete sich der Misserfolg erst spät ab, auch wenn die Gäste schon kurz nach dem Wiederanpfiff mit 0:1 (52.) in Rückstand gerieten. Doch erst eine halbe Stunde später stellte Hellas die Weichen mit dem Treffer zum 2:0 endgültig auf Sieg. In der Nachspielzeit erhöhten die Wuppertaler dann noch auf 3:0 (90+3). Bereits an diesem Mittwoch (Anpfiff 19.45 Uhr) empfangen die Dornaper den Tabellenfünften SSV Sudberg.