Fußball-Kreisliga A Wuppertal Dornap gibt zwei Punkte aus der Hand, FCM 08 gewinnt

TSV Wuppertal – TSV Einigkeit Dornap 3:3 (1:3). Die Dornaper erwischen in der Partie der Fußball-Kreisliga A Wuppertal einen starken Start. Kai Kleinschmidt bringt die Gäste schnell mit 1:0 (8.) in Führung, Tobias Grzelawsky (18.) und Joshua Effenberger (20.) legen die Tore zum 3:0 nach. Noch vor der Pause treffen die Wuppertaler zum 1:3 und verkürzen gleich nach dem Wiederanpfiff auf 2:3 (46.). In der 65. Minute kassieren die Dornaper noch den Ausgleich zum 3:3 und geben damit den Sieg bei der abstiegsgefährdeten Fortuna endgültig aus der Hand. Am Sonntag (10.45 Uhr) kommt Tabellennachbar SC Sonnborn.