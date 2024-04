Fußball-Kreisliga A Wuppertal Dornap gewinnt Torfestival, FCM 08 verliert in Überzahl

SV Bayer Wuppertal – TSV Einigkeit Dornap-Düssel 2:8 (2:5). Mit dem hohen Erfolg über den Drittletzten der Kreisliga A Wupperal machten die Dornaper Fußballer in der Tabelle wieder etwas Boden gut. Die Gäste legten in der ersten Halbzeit los wie die Feuerwehr. Kai Kleinschmidt (3. und 11.) sowie Mik Rosner (16.) sorgten für eine schnelle 3:0-Führung. Zwischenzeitlich verkürzte Bayer auf 1:3 (22.), aber Viktor Baudenbacher (36.) erhöhte wieder auf 4:1. Noch vor der Pause trafen die Wuppertaler zum 2:4 (40.), doch nach dem Seitenwechsel gaben nur noch die Dornaper den Ton an. Tobias Grzelawsky (43. und 53.) sowie Marcel Brocks (83. und 87.) machten mit jeweils zwei Treffern den letztlich überaus deutlichen Sieg klar.