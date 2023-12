Frauenhandball, Regionalliga Haanerinnen müssen weiter warten

Nach einer kurzen Phase des Abtastens unterstrichen die favorisierten Gäste frühzeitig ihre Ambitionen. Drei Tore der Wuppertaler Torjägerin Jennifer Taddey in Folge stellten nach knapp zehn Minuten auf 2:5. Per Siebenmeter traf sie wenige Minuten vor der Halbzeitsirene zum 6:13 aus Sicht der Unitas. Mit einem erneuten Doppelpack der schnellen Rechtshänderin, die insgesamt zwölf Tore für ihre Farben erzielte, zum 21:12 in der 43. Spielminute machten die Wuppertalerinnen frühzeitig alles klar.