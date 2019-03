Handball : Unitas nimmt die Aufgabe in Lobberich sehr ernst

Trainer Kai Müller zeigt die Richtung an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Vor einer vermeintlich leichten Aufgabe stehen die Handballer der DJK Unitas Haan an diesem Spieltag. Der zweite Blick offenbart jedoch die Tücken, denn die Partie beim TV Lobberich beginnt am Sonntag um 11.45 Uhr (Werner-Jäger-Sporthalle, An den Sportplätzen 2). Eine Anpfiffzeit, die für die Haaner ungewohnt ist.

Schlimmer noch: Wegen der Umstellung auf die Sommerzeit müssen sie sogar noch eine Stunde früher die lange Fahrt antreten. „Der Termin war früh bekannt – wir konnten uns ja die ganze Saison darauf einstellen“, sagt Kai Müller. Der Unitas-Trainer fügt hinzu: „Wir nehmen es, wie es ist. Im Spiel beim TV Oppum war es ähnlich und wir haben die Partie gewonnen. Wir nehmen das mal als gutes Vorzeichen.“