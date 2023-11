Handball, Oberliga Der Oberliga-Dreikampf bleibt spannend

Mettmann-Sport – HSV Überruhr, Sa. 17 Uhr, Herrenhaus. An der Tabellenspitze der Handball-Oberliga ist ein Dreikampf zwischen Mettmann-Sport, der DJK Unitas Haan und dem TuS 08 Lintorf zu beobachten. Aber auch der LTV Wuppertal und TV Geistenbeck mit nur zwei Zählern Rückstand befinden sich dahinter in Lauerstellung. Der HSV Überruhr führt das breite Tabellenmittelfeld an und gibt am Samstag um 17 Uhr seine Visitenkarte in der Sporthalle Herrenhaus ab.