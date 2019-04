Handball : Haaner erreichen ersten Erfolg im Haftmittel-Streit

Im Gegensatz zum früheren Baumharz sind die heutigen Haftmittel im Handball wasserlöslich. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Haan Die Handballer der DJK Unitas Haan und die Frauen der HSG Adler bekommen künftig einen weiteren Trainingstag, an denen sie in der Halle Adlerstraße mit Haftmittel trainieren dürfen. Dies beschloss der Stadtrat jetzt mehrheitlich und gab damit einem Antrag der CDU recht.

Von Peter Clement

Der war als Kompromiss in die Diskussion eingebracht worden, nachdem die Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan zuvor beantragt hatte, dass Haftmittelverbot für die Halle generell aufzuheben.

Wer professionell Handball spielen will, kommt ohne Haftmittel nicht aus (früher wurde Harz verwendet, heute gibt es wasserlösliche Alternativen). Da nunmehr die Unitas-Männer kurz vor dem Aufstieg in die vierte Liga (Regionalliga Nordrhein) stehen, die A-Jugend sogar an der Tür zur Bundesliga kratzt – und zudem auch die Adler-Frauen auf dem ersten Platz in ihrer Liga stehen, hatte der Wunsch nach mehr Trainingszeiten mit Haftmittel im Rat deutliches Gewicht.

Das belegte bereits der Besuch – mehr als die Hälfte der Zuschauer im überfüllten Ratssaal war wegen des Falles Formella gekommen, die andere wegen der Handball-Problematik. Entsprechend vehement argumentierte Meike Lukat (WLH) auch noch einmal für ihren Antrag. Die Verträge der Vereine mit ihren Leistungsträgern würden in diesen Tagen geschlossen bzw. verlängert: „Jetzt in dieser Frage auf Zeit zu spielen, hielte ich für unverantwortlich“, betonte die Politikerin. Gemeint war SPD-Fraktionsvorsitzender Bernd Stracke. Der hatte beantragt, die Debatte in den nächsten Fachausschuss zu vertagen. „Dann können Sie die Saison-Planung vergessen“, argumentierte Lukat.

Da ihr eigener Antrag nicht durchkam, stimmte die WLH mit für den Kompromissvorschlag der Christdemokraten. Der sieht die Wochenenden sowie zwei Trainingstage (bisher nur einer) vor.