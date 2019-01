Handball : Ratingen hat die Unitas-Zweite erneut im Griff

Sören Völker (rechts) hatte gegen die TVR-Abwehr einen schweren Stand und blieb diesmal ohne Torerfolg. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Auch im Verbandsliga-Rückspiel ziehen die Haaner Handballer den Kürzeren, zeigen aber kämpferisch einen Aufwärtstrend.

Im zweiten Duell unterlagen die Handballer der DJK Unitas Haan II von neuem dem TV Ratingen. Allerdings bot die Mannschaft unter der Regie von Neu-Trainer Christian Peters eine bessere Leistung als noch in der Hinserie, zog in fremder Halle nur mit 18:23 den Kürzeren und lag zur Pause sogar noch mit 9:7 in Front. Im ersten Vergleich kassierten die Haaner dagegen Ende November vor eigenem Publikum eine 20:31-Abfuhr – seinerzeit war Thomas Goertz noch als Coach im Amt.

Im Team der Unitas stand diesmal auch Moritz Blau, der sich für einige Monate aus privaten Gründen vom Haaner Oberliga-Team verabschiedete, nun aber wieder ins Training einstieg und Spielpraxis sammeln muss. Bis zum 4:4 (8.) verlief die Begegnung ausgeglichen, danach warfen Robin Bohlmann, Moritz Ziegler (2) und Luca Kokemohr die Unitas mit 8:4 (16.) in Führung. Allerdings vermochten die Gäste diesen Vorsprung nicht zu verteidigen. Gleichwohl taten sich auch die Ratinger schwer in der ersten Halbzeit, die ein ganz schwaches Niveau bot. Per Siebenmeter markierte Tristan Beckmann erst nach einer knappen Viertelstunde den Anschlusstreffer zum 7:8, ehe Moritz Blau fast mit dem Pausenpfiff zur Haaner 9:7-Halbzeitführung traf.



Nach dem Seitenwechsel neigte sich die Waagschale zugunsten der Gastgeber, die erst zum 9:9 egalisierten und dann mit 10:9 (34.) vorne lagen. Frank Kleine-Boymann schaffte den Ausgleich zum 10:10 (35.), dann aber setzten sich die Ratinger auf 17:12 (44.) ab. Die Unitas-Handballer steckten jedoch nicht auf, kämpften sich nach dem 13:19-Rückstand (49.) mit vier Treffern in Folge wieder auf 17:19 (52.) heran und witterten auch beim 18:20 (53.), das Blau per Siebenmeter markierte, noch die Chance auf einen Punktgewinn. Ebenfalls per Strafwurf erhöhte der TVR durch Jörg Schomburg auf 21:18 (55.). Unitas-Trainer Christian Peters nahm noch eine Auszeit, doch die Hausherren ließen sich nicht mehr vom Erfolgsweg abbringen, erhöhten vielmehr in den letzten vier Minuten der Verbandsliga-Begegnung noch auf 23:18.