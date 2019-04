Handball : Noch drei Punkte fehlen zum Aufstieg

Rückraum-Akteur Moritz Blau (am Ball) will seine Erfahrung in die Waagschale werfen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Saison in der Handball-Oberliga neigt sich dem Ende zu. Samstag Abend empfängt die DJK Unitas Haan in der Halle an der Adlerstraße die SG Langenfeld II. Eine konzentrierte Leistung soll den Spitzenreiter zum Erfolg führen.

Das Titelrennen in der Handball-Oberliga bleibt spannend. Und mittendrin sind die Handballer der DJK Unitas Haan, die nach 24 Spieltagen auf dem Gipfel stehen. Zweimal müssen sie noch antreten, um den Traum vom Aufstieg in die Regionalliga zu verwirklichen. Aktuell trennen sie drei Punkte vom ersehnten Ziel – falls Verfolger HG Remscheid nicht Federn lässt. Doch auf den Kontrahenten im Aufstiegskampf wollen die Haaner eine Woche vor dem Saisonende gar nicht blicken. Vielmehr legen sie den Fokus auf die eigene Leistung. Oder wie es Kai Müller ausdrückt: „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen.“ Optimistisch stimmt den Unitas-Trainer der Auftritt seiner Mannschaft zuletzt beim Lokalrivalen ME-Sport. Zwar holte seine Truppe am Ende nur ein Unentschieden, doch Müller sagt: „Das war absolut in Ordnung. Die Mettmanner haben ihre beste Leistung in der Rückrunde gezeigt und wir können nicht davon ausgehen, dass wir im Derby immer gewinnen – die haben genügend gute Handballer in ihren Reihen.“ Das gilt allerdings auch für die Zweitvertretung der SG Langenfeld, die Samstag Abend (19.30 Uhr) ihre Visitenkarte in der Halle an der Adlerstraße abgibt und einige drittliga-erfahrene Akteure in ihren Reihen hat.

Das Hinspiel gewannen die Haaner deutlich mit 36:28, lagen drei Minuten vor dem Ende sogar mit 35:24 vorne. Doch jetzt heißt es: Neues Spiel, neues Glück. Zumal die Langenfelder nach den Erfolgen der vergangenen Wochen mit breiter Brust antreten. Mit vier Siegen in Folge brachte die Mannschaft unter der Regie der beiden Spielertrainer Alexander Klimke und Matthias Herff den Oberliga-Erhalt in trockene Tücher. Für Kai Müller keine Überraschung. „Die Langenfelder haben sehr gute und spielstarke Leute in ihren Reihen“, betont er. Auf der anderen Seite weiß er aber auch um die Qualitäten seiner Mannschaft, die in dieser Spielzeit vor allem in puncto Moral überzeugt. „Wenn man gegen Mettmann-Sport in der 40. Minute mit fünf Toren zurückliegt und wieder zurückkommt, ist das keine Selbstverständlichkeit“, stellt Müller fest.

Der Kampfgeist stimmt also in der Unitas-Truppe. Nun will sie auch wieder spielerisch überzeugen. „Wir wissen auch, wie wir das Derby hätten besser gestalten können. Jetzt wollen wir es vernünftig aufs Feld bringen“, sagt Müller. Wichtig war deshalb, über Ostern mal kurz abzuschalten, aber danach gleich wieder Spannung aufzubauen. „Wir haben einfach weiter trainiert“, nennt der Unitas-Coach das Rezept. Im Duell gegen die SGL-Reserve kann er auf einen gut gefüllten Kader bauen. Lediglich der Einsatz von Christian Mohaupt (Fuß) ist fraglich, alle anderen sind – trotz des einen oder anderen Wehwehchens – an Bord.