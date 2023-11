Frauenhandball, Regionalliga Haanerinnen wollen überraschen

Am Sonntag um 17 Uhr empfangen die Haanerinnen mit TD Lank den aktuellen Tabellenführer, der in der vergangene Saison noch in der dritten Liga an den Start ging. Eine Woche später reist das Wernicke-Team zum HC Gelpe/Strombach, der zwar schon zwei Niederlagen kassierte, aber ebenfalls das Saisonziel Meisterschaft verfolgt. Am ersten Dezember-Wochenende stellt sich mit dem TV Beyeröhde der dritte Absteiger aus der dritten Liga in der Sporthalle Adlerstraße vor. Es wird also sehr schwer, das von den Unitas-Verantwortlichen so sehr gewünschte Erfolgserlebnis zu realisieren. „Der Knoten muss platzen“, sagen Wernicke und sein Co-Trainer Stephan Becker seit Wochen.