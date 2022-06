Fußball-Tour des VfB 03 Hilden : Die „Partyzwerge“ machen den Abflug nach Malle

Hilden Die Tour nach „Malle“ hat für die Fußballer des VfB 03 Hilden schon Tradition. Zweimal musste der Abstecher wegen Corona ausfallen, aber jetzt ist die bunte Zwergengruppe wieder auf Achse. Nach dem letzten Heimspiel der VfB 03-Dritten machten sich die Kicker auf den Weg.

Auf der Sportanlage an der Hoffeldstraße gab es einen großen Abschiedsbahnhof mit Eltern, Freunden, Fans und Unterstützern des Vereins. Danach ging es am Sonntagabend mit dem Bus zum Flughafen – 60 Spieler im Zwergenkostüm und Physiotherapeutin Sarah Höppner als Schneewittchen. Nach einer Saison mit vielen Höhepunkten von der ersten Mannschaft bis in die Jugend wollen die Sportler jetzt erst einmal kräftig feiern, ehe es in drei Wochen schon wieder mit der Vorbereitung auf die nächste Spielzeit los geht.