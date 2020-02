Fechten : Die Gruitener Lisa Marie Löhr und Kassian Meier fechten bei der EM

Stützpunkttrainer Dirk Schiffler (Mitte) ist stolz: Lisa Marie Löhr und Kassian Meier vertreten das Fechtzentrum Solingen bei der EM. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kassian Meier hat bei den Titelkämpfen der U 17 bereits am Samstag seinen ersten Einsatz – es ist zugleich seine Premiere bei einer Europameisterschaft. Die erfahrene Lisa Marie Löhr greift erst nächste Woche bei der U 20 ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

Gruiten Lisa Marie Löhr und Kassian Meier blicken stolz in die Runde. Beide Fechter wohnen in Gruiten – und beide gehören zu den 44 Aktiven, die der Deutsche Fechterbund für die Kadetten- und Junioren-Europameisterschaft im kroatischen Porec nominiert hat. Ab Samstag, 22. Februar 2020, stehen erst einmal die Titelkämpfe der U17 im Fokus – und Degenfechter Meier ist mittendrin. Etwas überrascht war der 15-Jährige schon über die Qualifikation.

Seit August besucht Meier das Winchester College in Großbritannien, später einmal möchte er in England BWL oder Jura studieren. „In der letzten Zeit konnte ich wenig trainieren, das sind nicht die besten Voraussetzungen, aber in Heidenheim habe ich zum Beispiel einen richtig guten Tag erwischt“, erinnert er sich gerne an den ersten Platz zurück, den er im November beim internationalen U17-Turnier holte. Jetzt steht er vor seiner ersten EM-Teilnahme – und trifft auf internationale Konkurrenz, die bis zu zwei Jahre älter ist. „Die Differenz ist groß“, gesteht er, gleichwohl steht im die Freude ins Gesicht geschrieben. Und deshalb legte er noch einmal eine intensive Trainingswoche im Fechtzentrum Solingen ein.

Info Debüt für Kassian Meier, Finale für Lisa Marie Löhr Vom 22. Februar bis zum 3. März steht das krotische Porec ganz im Zeichen der Europameisterschaft im Degen oder Säbel. Für Kassian Meier ist es die erste EM, für Lisa Marie Löhr die letzte im Junioren-Bereich.

Samstag um 9 Uhr geht Kassian Meier in seine ersten Gefechte und bekommt es zunächst mit dem Malteser Victor Nesteruk zu tun. Später folgen die Duelle gegen den Tschechen Robert Klaus, den Italiener Davide Santoro, den Österreicher Konstantin Spanos, den Rumänen Tudor Zarnescu und den Norweger Elias Draugedaken. Für den Haaner Meier, der in Feldkirch in Voralberg (Österreich) zur Welt kam und die ersten drei Jahre seines Lebens in der Schweiz verbrachte, eine neue Herausforderung, die er konzentriert angeht.