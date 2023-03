Basketball – 2. Regionalliga Elephants überrollen TuS 96

New Elephants Grevenbroich – TuS Hilden 111:64 (56:25). Im Hinspiel fiel die Niederlage der TuS-Basketball noch recht gnädig aus, doch in Grevenbroich kassierte der Aufsteiger in die 2. Regionalliga nun eine herbe Abfuhr. „Ich war sehr überrascht, dass meine Mannschaft eine solche Negativ-Leistung geboten hat“, stellte Nadine Homann fest. Und mit etwas Abstand analysierte die Hildener Trainerin: „Die Grevenbroicher haben verdient gewonnen. Vielleicht ist das Ergebnis auch so hoch ausgefallen, weil sie sich zuvor zwei Niederlagen geleistet haben und nun um den Aufstieg bangten.“ Denn der Absteiger peilt die direkte Rückkehr in die 1. Regionalliga an und behauptete bis Anfang Februar noch souverän die Tabellenspitze. Dann unterlagen die Elephants jedoch in eigener Halle der TG Düsseldorf mit 77:78 und verloren nur eine Woche später bei der TG Stürzelberg mit 84:99. Nun wollte der Top-Favorit offenbar seine Ambitionen wieder nachdrücklich unterstreichen und hielt das Tempo bis zum Abpfiff hoch. Bester Werfer in Reihen der Elephants war einmal mehr Casey Carpinello (24 Punkte), während auf TuS-Seite lediglich Marcus McLaurin (23) dem beständigen Druck der gegnerischen Deckung stand hielt.