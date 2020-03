Historie in Düsseldorf : Die Geschichte des Unterbacher Sees

Das erste Strandbad am Unterbacher See lag an der Südseite. Es war von 1932 bis 1940 in Betrieb. Hier ein Foto aus dem Jahr 1934. Foto: Archiv Brzosa/Stadtarchiv Erkrath/Zweckverband Unterbacher See

Unterbach Vor 95 Jahren begann eine Firma in dem Ödland mit der Kiesbaggerei. Aus dem Baggersee wurde später eine „Volkserholungsstätte“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Der Unterbacher See liegt in einem Bruchgebiet von rund 120 Hektar, das Ödland blieb jahrelang unbeachtet, da der Grundwasserspiegel nur 20 Zentimeter unter der Erdoberfläche liegt und das Gelände daher nicht zur Besiedlung geeignet war. Doch 1925 begann eine private Firma auf dem Gelände mit der Kiesbaggerei, es entstand ein sogenanntes Baggerloch. Der Kies wurde unter anderem für den Bau der Reichsautobahn, für die Errichtung von Luftschutzbunkern und nach dem Krieg für den Wiederaufbau von Häusern verwendet. 1950 sollte der 1200 Meter lange und 500 Meter breite Baggersee wieder zugeschüttet und als Acker genutzt werden, aber es kam anders: Im Januar 1953 verfassten die Kreisverwaltung Mettmann und die Stadt Düsseldorf eine Denkschrift über die „Ausgestaltung des Unterbacher Sees als Volkserholungsstätte“. Diese sollte den Weg zur Gründung eines Zweckverbandes ebnen, um so die Interessen der an dem See gelegenen Gemeinden zu bündeln. Das geschah am 2. Februar 1956.

Hintergrund: Das Baden im Rhein war wegen der Abwassereinleitungen der Industrie und Gemeinden zu dieser Zeit nicht mehr möglich, zudem gab es mehrere Fälle von Kinderlähmung, die darauf zurückgeführt wurden. Nach dem Krieg war der Unterbacher See ein illegales Paradies für Schwimmer, Angler, Paddler und Motorbootfreunde. Nicht alles, was sich hier abspielte, stand mit den polizeilichen Vorschriften und der landläufigen Vorstellung von Ruhe, Ordnung und Moral im Einklang. Planungen, das Gebiet um den Unterbacher See zu einem Volkserholungsgebiet auszubauen, gab es schon länger, jetzt wurden sie umgesetzt. Durch den Bau von zwei Strandbädern sollte das wilde Baden unterbunden werden – das Strandbad Nord mit einer Kapazität von 5000 Besuchern wurde sofort in Angriff genommen, Eröffnung wurde am 7. Juli 1959 gefeiert. Der Südstrand sollte später folgen, da hier noch gebaggert wurde. Das Schuttabladen in den See wurde von der Wasseraufsichtsbehörde untersagt, um das Grundwasser nicht zu verunreinigen. Bis zur Fertigstellung der Kanalisation stand ein Toilettenwagen mit Duschen als Provisorium zur Verfügung. Das schreckte aber niemand ab, 1959 besuchten in drei Monaten rund 80.000 Besucher das Strandband.

Eigentlich verboten, aber gerne praktiziert: Erholungssuchende fahren mit dem Auto bis zum Strand vor (um 1960). Foto: Archiv Brzosa/Stadtarchiv Erkrath/Zweckverband Unterbacher See

Info Ein Tummelplatz für Erholungssuchende Zahlen Der Nordstrand wurde für 20.000 Besucher, das Strandbad Süd für 25.000 ausgebaut. Seit 1977 gibt es einen FKK-Bereich. Seit 1980 besuchten jährlich zwei Millionen Erholungssuchende den Unterbacher See. Camping Auf beiden Seiten des Unterbacher Sees befinden sich Campingplätze mit rund 550 Stand- und 100 Touristenplätzen. Während es auf dem Campingplatz Süd überwiegend Saisoncamping gibt, sind auf dem Campingplatz Nord rund 70 Plätze für Touristen verfügbar, darunter 10 Standplätze direkt am Wasser.

Der Kiesbagger „Karl“ ist in den 1960er Jahr im Einsatz. Sein kleinerer Bruder hieß „Fritz“ . Foto: Archiv Brzosa/Stadtarchiv Erkrath/Zweckverband Unterbacher See

Nordstrand 1959: Es gab nur kalte Duschen. Warmduscher kamen erst später auf ihre Kosten. Foto: Archiv Brzosa/Stadtarchiv Erkrath/Zweckverband Unterbacher See

Blick über den Nordstrand: In der Seemitte liegt noch eine Halbinsel. Sie verschwand erst in den 1970er Jahren. Foto: Archiv Brzosa/Stadtarchiv Erkrath/Zweckverband Unterbacher See

Der Nordstrand im Jahr 1959: Nach der Eröffnung wurde das Bad von Sonnenhungrigen gestürmt. Foto: Archiv Brzosa/Stadtarchiv Erkrath/Zweckverband Unterbacher See