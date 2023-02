Fußball-Oberliga Dezimierter VfB 03 tritt beim starken MSV an

MSV Düsseldorf – VfB 03 Hilden. Als die Fußballer des VfB 03 am vergangenem Samstag dem Oberliga-Rivalen Ratingen 04/19 doch deutlich die Grenzen aufzeigten, war die Stimmung an der Hoffeldstraße prächtig. Eine Woche später sank der Gute-Laune-Pegel aber rapide. Schuld sind die personellen Sorgen, die sich Tim Schneider am Donnerstagabend eröffneten. „Sechs Kranke, drei Verletzte – mal schauen, wie ich am Sonntag 14 Leute zusammenbekomme“, machte der Hildener Trainer am späten Abend aus seinem Verdruss keinen Hehl. Dabei arbeitete sein Gehirn bereits auf Hochtouren, wie die Lücken am besten zu stopfen sind.