Der Drittligaabsteiger trotzt seinen vielen Ausfällen Dezimierter TB Wülfrath feiert ersten Sieg in der Regionalliga

In der großen Personalnot hilft die erfahrene Lena Feldstedt zum Auftakt in Königshof noch einmal in der Wülfrather Mannschaft aus.

29.08.2023, 05:15 Uhr

Lena Feldstedt. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Birgit Sicker

DJK Adler Königshof – TB Wülfrath (Frauen) 24:29 (13:18). Nach dem Sieg in Königshof atmete Jörg Büngeler erst einmal tief durch. „Angesichts der personellen Situation bin ich sehr zufrieden“, stellte der TBW-Trainer fest. Immerhin trat sein Team ohne die etatmäßigen Kreisläuferinnen Melina Otte und Simone Fränken an, die beide im Urlaub sind. Dazu bestätigte sich in einer MRT-Untersuchung die ärztliche Erst-Diagnose: Rückraum-Spielerin Friederike Büngeler zog sich einen Kreuzbandriss zu und fällt für die komplette Saison aus.