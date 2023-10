Das Hoft-Team leistet etablierten Lintorfern viel Gegenwehr Dezimierter TB Wülfrath beweist tolle Moral

TuS Lintorf – TB Wülfrath 34:33 (18:15). Ursprünglich wollten die TBW-Verantwortlichen die Oberliga-Begegnung verschieben. Der Grund: Unter der Woche verzeichnete der Aufsteiger krankheitsbedingt eine hohe Fehlquote bei den Übungseinheiten und Besserung zum Wochenende hin war nicht in Sicht. Allerdings stimmten die Lintorfer einer Verlegung nicht zu, so dass die Wülfrather mit einem arg dezimierten Kader antraten. Unter anderem fehlten Florian Görigk und Kai Funke, dazu biss Rouven Jahn auf die Zähne. „Er hat sich zur Verfügung gestellt, obwohl er die ganze Woche flach gelegen hat“, lobte Leszek Hoft. Dennoch war die Auswahl an fitten Spielern für den TBW-Coach übersichtlich.