Fußball : Deutsche U17 verliert weiter an Boden

Wülfrath Erst durch einen fulminanten Schlussspurt und in Überzahl holt das Nationalteam ein Remis gegen Italien.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft kommt beim Vier-Nationen-Cup nicht vorwärts. Im Lhoist-Sportpark in Wülfrath trat die Mannschaft von Christian Lück vor rund 900 Zuschauern gegen Italien an. Ein Fußball-Klassiker, bei dem vor allem die Südländer die Akzente setzten. Letztlich trennten sich die Kontrahenten 3:3. Damit holten die Deutschen zwar ihren ersten Zähler im Turnier, belegen aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses den letzten Platz hinter den punktgleichen Italienern.

Christian Wück schickte diesmal jene Fußballer in die Partie, die bei der Niederlage am Donnerstag gegen Belgien erst in der zweiten Halbzeit auf dem Platz standen. In der Offensive lief es jedoch nicht wesentlich besser. Erst nach einer knappen halben Stunde gab es den ersten Applaus, als Dennis Lütke Frie (Borussia Dortmund) aus 18 Metern abzog, der Schuss aber über die Latte ging (28.).Nur eine Minute später brachte auf der anderen Seite Degnand Wilfrie Gnonto (Internationale Milano) Italien mit 1:0 in Führung. David Herold (Bayern München) reagierte prompt mit einem Vorstoß über den linken Flügel, doch sein Querpass fand keinen Abnehmer (31.). Dann stürmte Michael Kostka (RB Leipzig) über die rechte Seite in den Strafraum, legte sich den Ball aber zu weit vor – und Gabriele Mulazzi (Juventus) klärte noch zur Ecke. Fünf Minuten vor der Pause glich Herold nach einer Ecke aber für Deutschland aus.