Frauen-Handball – Regionalliga Der Vorletzte Haan hält Vierten Weiden in Schach

HSG Adler Haan – HC Weiden (Frauen) 26:25 (14:13). Einen überraschenden, aber eben so wichtigen Sieg im Kampf um den Verbleib in der Regionalliga feierten die HSG-Handballerinnen. Die Haanerinnen behalten gegen den Favoriten Weiden die Oberhand und überzeugten besonders, was Einsatz und Leidenschaft betrifft. „Die Mädels wollten es unbedingt, wir alle wollten diesen Sieg“, sagte HSG-Trainer Andre Wernicke nach der Partie voller Stolz: „Dafür haben wir alles in die Waagschale geworfen. Es war eine tolle kämpferische Vorstellung. Wir waren besser, als es das knappe Ergebnis am Ende vermuten lässt.“