Fußball Der Traum von Real Madrid lebt – in Hilden

Wenn von Real Madrid die Rede ist, dann leuchten die Augen eines jeden Fußballers – egal welchen Alters. Für Kinder ist der Verein der Inbegriff hoher Spielkunst, für gestandene Profis wie Toni Kroos oder David Alaba die Krönung ihrer fußballerischen Karriere. Cristiano Ronaldo lief von 2009 bis 2018 im Stadion Santiago Bernabéu auf und avancierte mit 451 Treffern in 438 Pflichtspielen zum Rekordtorschützen der Madrilenen. Ex-Nationalspieler Kroos, der 2014 vom FC Bayern zu Real ging, verlängerte seinen Vertrag gerade erst um ein Jahr. Und David Alaba, der bis zum Sommer 2021 noch zentral in der Abwehr des Deutschen Serienmeisters die Fäden zog, verteidigt seither für den spanischen Klub und gewann mit Real gleich in seiner ersten Saison die Champions League.