Frauen-Feldhockey – Oberliga Der Spitzenreiter ist für den Mettmanner THC zu stark

SW Bonn – Mettmanner THC (Frauen) 4:1 (2:0). Nach zuletzt zwei Siegen in Folge wollte der MTHC in Top-Besetzung nun auch den Spitzenreiter der Oberliga-Gruppe A ärgern. Doch das Unterfangen misslang. In einer flotten und körperbetonten Begegnung vergaben die Mettmannerinnen im ersten Viertel gute Chancen. Besser machte es der Gastgeber, der nach einer bereits abgewehrten Strafecke doch noch zur 1:0-Führung (10.) traf.