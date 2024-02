Handball-Oberliga Der Oberliga-Zweite ME-Sport ist angeschlagen

Handball Oppum – Mettmann-Sport. Einem Sieg stehen drei Niederlagen in 2024 gegenüber. Die Handballer von ME-Sport tun sich aktuell noch schwer, an die sportlich guten Leistungen aus dem vergangenen Jahr anzuknüpfen. Dementsprechend schrumpfte auch der Vorsprung auf Platz drei. Die Mannschaft von Trainer Andre Loschinski teilt sich Rang zwei mittlerweile punktgleich mit dem LTV Wuppertal. Spitzenreiter DJK Unitas Haan ist trotz des überraschenden Unentschiedens in der Vorwoche bereits sechs Zähler enteilt.