Laufserie im Kreis Mettmann Neanderland Cup 2024 läuft

Am 4. Mai steigt mit der „Breitscheider Nacht“ in Ratingen der nächste Wettstreit. Der Schweinelauf in Wülfrath folgt am 9. Mai, der LaminatDEPOT-Lauf in Velbert am 16. Juni und am 28. Juni der Sparkassen-Mittsommernachtslauf in Langenfeld. Nach dem ASV-Lhoist-Eignerbachlauf in Velbert am 1. September ist am 2. September der Panoramaweglauf in Heiligenhaus terminiert. Den Abschluss der Laufserie bildet der Neandertallauf in Erkrath am 22. September. Anmeldungen zu den Läufen nehmen die jeweiligen Veranstalter entgegen. Eine gesonderte Anmeldung zum Neanderland Cup 2024 ist nicht erforderlich.