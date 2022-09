Nachruf Kurt Winkler : Der „ewige Süder“ hegte sein „Wohnzimmer Bandsbusch“

Kurt und Hannelore Winkler halfen 2011 beim Süder Kita-Cup. Foto: SpVg. Hilden 05/06

Der Hildener Sport trauert um Kurt Winkler, der am 30. August 2022 wenige Tage vor seinem 76. Geburtstag verstarb. Er war ein Urgestein der SpVg. 05/06.

Hart, aber herzlich war das Motto, mit dem Kurt Winkler als Hausmeister der Bezirkssportanlage am Bandsbusch Scharen von Schülern, Lehrern und Sportlern zur Ordnung rief. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Hannelore hegte er von 1998 an die schmucke Sportstätte, die im WM-Jahr in Deutschland nur knapp Fifa-Ehren verpasste. Auch, weil Hildens bekanntester „Greenkeeper“ Winkler mit Argusaugen über den Zustand des Naturrasens wachte. Für den Fußballer aus Leidenschaft eine Ehrensache. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ ging der kernige Hausmeister nach 22 Jahren im Dienst der Bandsbusch-Anlage in den Ruhestand – und kehrte zu seinen Wurzeln am Weidenweg zurück.

Kurt Winkler war ein Urgestein der SpVg. Hilden 05/06, trat am 1. August 1957 in den Klub ein – und hielt ihm danach 65 Jahre lang die Treue. Als Jugendlicher lernte er schnell das Fußball-Einmaleins, spielte im Seniorenbereich zunächst in der zweiten Mannschaft der Süder. Schnell rückte er aber in die „Erste“ auf, mit der er den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte und später nur knapp den Sprung in die damalige Landesliga verpasste. Die aktive Karriere verlängerte er mit einem Engagement bei den Alten Herren der SpVg. kurzerhand um 25 Jahre.

Kurt Winkler war jedoch nicht nur sportlich rege, sondern auch in der ganzen Vielfalt des Ehrenamtes. In jüngeren Jahren als Jugendtrainer und Jugendleiter, später als Mitglied im Ältestenrat und zuletzt im Beirat. Zu Beginn seines Ruhestandes übernahm er das Amt des 2. Vorsitzenden. Und natürlich unterstützte er die jeweiligen Platzwarte am Weidenweg mit seiner langjährigen Erfahrung. Der gelernte Industriemechaniker führte kleinere Reparaturen durch, hing Netze auf oder brachte Werbebanden an. Dazu pflegte er die Verbindung zum Grünflächenamt, das auch für die Anlage am Weidenweg zuständig ist.

Mit seiner Ehefrau Hannelore war Kurt Winkler bei allen größeren Vereinsfesten der Süder mit von der Partie, verkaufte Wertmarken oder kassierte Eintritt für die Meisterschaftsspiele der ersten Mannschaft. Für das Ehepaar, das zeitlebens im Dienste des Sports wirkte, eine Selbstverständlichkeit.

Winklers klare Ansprache und sein trockener Humor fehlen nun – der Familie, den Süder Sportlern und all jenen, die ihn über viele Jahre kennenlernen durften.

(Birgit Sicker)