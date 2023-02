Voltigieren Volle Spannung hoch zu Ross

Während Iris Thome den Wallach Dikarus in der Reithalle longiert und ihn für die kommende Trainingseinheit aufwärmt, vollführen auch die Mädels des Voltigierteams unter dem aufmerksamen Blick von Evelyn Oermann erste Dehn- und Streckübungen. Als Trainergespann arbeiten Thome und Oermann schon lange zusammen, haben Dikarus und einige Mädels ausgebildet. Doch in dieser Konstellation und in diesem Moment, sagen die Trainerinnen überzeugt, seien sie auf dem bisherigen Höhepunkt. „Das ist die beste Turniergruppe, die wir je hatten.“