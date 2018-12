Fußball: Der FC Monheim hat sich gefunden

MONHEIM Fußball-Oberligist überwintert mit ordentlichen 28 Punkten und einem guten Gefühl. Nach einem zähen Start greifen die Automatismen inzwischen viel besser.

Nach der gelungenen Premierensaison in der Oberliga bauten die Monheimer ihren Kader im Sommer kräftig um und präsentierten gleich zehn Neuzugänge, von denen fünf am ersten Spieltag der Saison beim 0:2 in Meerbusch direkt in der Startelf standen. „Das war schon ein großer Umbruch und das hat man am Anfang gemerkt“, erläutert Ruess. Neue Gesichter wie Spielmacher Tobias Lippold (zuletzt Alemannia Aachen) oder Tim Kosmala (SC Düsseldorf-West), der auf Anhieb Vizekapitän wurde, waren direkt wichtige Stützen fürs gesamte Gefüge und bescherten dem Oberligisten zudem eine neue Qualität bei Standard-Situationen. Trotzdem fehlte zu Beginn die Konstanz.