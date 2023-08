Porträt Oliver Romrig „Beach Soccer ist anstrengender als Fußball“

An diesem Wochenende kämpft Oliver Romrig mit den Beach Royals Düsseldorf in Warnemünde um den Finaleinzug in der Deutschen Beachsoccer-Meisterschaft – und hofft insgeheim auf den dritten Titelgewinn in Folge mit seiner Mannschaft. Die Chancen für das begehrte Triple vermag er nicht einzuschätzen. „Das ist schwierig, wir müssen erst einmal das Halbfinale gewinnen“, sagt er diplomatisch und sieht im Kampf um die nationale Meisterschaft in Rostock und Münster die ärgsten Konkurrenten. „Das ist diesmal ein interessantes Final Four“, stellt Romrig fest.