Fußball : Das Kreispokalderby zeigt die Richtung an

ASV-Trainer Maik Franke baut auf die gute Offensive. Foto: Blazy, Achim (abz)

WÜLFRATH/METTMANN Der 1. FC Wülfrath empfängt am Mittwochabend den Bezirksliga-Rivalen ASV Mettmann – zum Pokalduell am Erbacher Berg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Müller

Gleich in der ersten Runde des Wuppertaler Kreispokals kommt es zu einer äußerst interessanten Paarung. Die Bezirksligisten und Lokalrivalen 1 FC Wülfrath und ASV Mettmann treffen heute Abend (19.30 Uhr, Lhoist-Sportpark) aufeinander. Michael Massenberg macht keinen Hehl daraus, dass der FCW Pokalambitionen hat und mit der notwendigen Ernsthaftigkeit in die Partie gehen wird. „Zum einen ist das ein besonderes Pokal-Derby, zum anderen besteht die Möglichkeit, im weiteren Verlauf des Wettbewerbs auf attraktive höherklassige Teams zu treffen. Wenn wir – was uns in der Vergangenheit schon einige Mal gelungen ist – unter die letzten vier Mannschaften kommen, sind wir für die Pokalrunde auf Niederrheinebene qualifiziert. Das ist Motivation genug“, erklärt der FCW-Vorsitzende. Massenberg geht davon aus, dass Trainer Sebastian Saufhaus eine spielstarke Mannschaft auf den Rasenplatz schickt und betont: „Da mittlerweile fast alle Spieler des Kaders zur Verfügung stehen, hat unser Coach bei der Aufstellung die Qual der Wahl.“ Vielleicht bekommen auch Fußballer, die zuletzt weniger Einsatzzeiten hatten, ihre Chance. „Da wir einen ausgeglichenen Kader haben, ist der Konkurrenzkampf groß und jeder Akteur wird versuchen, sich durch eine gute Leistung für einen Platz in der Startformation für das nächste Meisterschaftsspiel zu empfehlen.“

Massenberg will nicht ausschließen, dass ein weiterer Neuzugang seinen ersten Einsatz für den 1. FCW erhält. Kurz vor der jetzt abgelaufenen Transferperiode verpflichteten die Wülfrather mit Lukas Fedler einen erfahrenen Oberligaspieler, der zuletzt für die Sportfreunde Baumberg auflief. Der 27-jährige Rechtsreferendar spielte zuvor für den Wuppertaler SV und Ratingen 04/19 und blickt insgesamt auf rund 180 Einsätze in der Oberliga zurück. Seine fußballerische Ausbildung genoss er in der Junioren-Bundesliga beim WSV und Borussia Mönchengladbach. Der hochgewachsene Abwehrspezialist soll vor allem die Defensivarbeit des FCW verstärken. „Der Vorstand ist sehr froh, dass es uns gelungen ist, einen solch namhaften Spieler zu verpflichten “, erklärt Massenberg.

FCW-Coach Sebastian Saufhaus hat viele Neue auf dem Zettel. Foto: Blazy, Achim (abz)